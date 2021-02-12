У «Легії» підтвердили, що ведуть з «Динамо» перемовини по Шабанову

Головний тренер польського футбольного клубу "Легії" Чеслав Міхневич на пресконференції у Варшаві 12 лютого підтвердив факт переговорів з київським "Динамо" по захиснику Артему Шабанову.

Наставник варшавян зазначив, що Шабанов може зіграти на декількох позиціях, повідомляє пресслужба ФК "Легія".

"Нещодавно ми грали з київським "Динамо". Вже ні для кого не секрет, що переговори по гравцю ведуться, не вистачає лише кількох деталей, щоб закрити всі питання. Шабанов - лівша, він швидкий, фізично сильний. Може виступати на позиції центрального бека в лінії з чотирьох захисників, грати зліва в розстановці із трьома захисниками, а за необхідності - "чистого" лівого захисника", - сказав Міхневич.

28-річний Шабанов виступає за "Динамо" з 2018 року.

Фото: legia.com.