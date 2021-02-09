БК «Будівельник» підсилився досвідченим американським форвардом

Баскетбольний клуб української баскетбольної Суперліги "Будівельник" досяг угоди з досвідченим 34-річним американським форвардом Дейвоном Джефферсоном.

Як повідомляє пресслужба ФБУ, новачок київської комнади має великий досвід виступів у провідних європейських чемпіонатах, передає Укрінформ.

Нинішній сезон Джефферсон розпочинав у ізраїльському "Маккабі" з Хайфи. У шести матчах ізраїльського чемпіонату він набирав 14,3 очка і робив 7,5 підбирання у середньому за поєдинок.

Американець також виступав у Франції за "Асвел", два сезони провів в Італії за "Рому" та "Канту". У чемпіонаті Туреччини форвард грав у складі "Газіантепа", "Бахчешехіра" та "Єшил Гіресуна".

За межами Європи Джефферсон виступав у Китаї, Республіці Корея, Пуерто-Рико, Венесуелі, ОАЕ та Росії.

Фото: fbu.ua.