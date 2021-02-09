НБА: Лень допоміг «Вашингтону» здобути перемогу над «Чикаго»

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

«Вашингтон Візардс», за який виступає український центровий Олексій Лень, на виїзді здобув перемогу над «Чикаго Буллз» - 105:101, передає Укрінформ.

Лень за 21 хвилину на паркеті набрав 13 очок, зробив 7 підбирань і віддав одну результативну передачу.

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Результати поєдинків ігрового дня:

«Шарлотт Хорнетс» - «Х'юстон Рокетс» - 119:94 (32:27, 32:33, 26:27, 29: 7)

«Мемфіс Гріззліс» - «Торонто Репторс» - 113:128 (34:35, 36:28, 27:31, 16:34)

«Чикаго Буллз» - «Вашингтон Візардс» - 101:105 (27:24, 21:34 30:25, 23:22)

«Даллас Маверікс» - «Міннесота Тімбервулвз» - 127:122 (43:22, 28:29, 24:26, 32:45)

«Сан-Антоніо Сперс» - «Голден Стейт Ворріорс» - 105:100 (27:36, 27:23, 24:21, 27:20)

«Фінікс Санс» - «Клівленд Кавальєрс» - 119:113 (34:28, 30:33, 25:30, 30:22)

«Денвер Наггетс» - «Мілуокі Бакс» - 112:125 (42:37, 20:22 26:34, 24:32)

«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Оклахома-Сіті Тандер» - 119:112 ОТ (26:33, 30:27, 20:24, 34:26, ОТ1 - 9:2).

Фото: nba.com/wizards.