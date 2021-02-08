Матч Ліги чемпіонів УЄФА «Атлетико» - «Челсі» може пройти у Бухаресті

Союз європейських футбольних асоціацій має намір перенести матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Атлетико" (Мадрид) - "Челсі" (Лондон) у Бухарест.

Про це повідомляє румунське видання Gazeta Sportulor, передає Укрінформ.

Лондонці не зможуть в'їхати до Іспаніъ через новий штам коронавырусу. Влада країни заборонила в'їзд до країнм мешканцыв Великої Британії.

Гра "Атлетико" - "Челсі" запланована на 23 лютого.

Як повідомлялося, раніше з цієї ж причини перенесли до Будапешта матч Ліги чемпіоов "Лейпциг" (Німеччина) - "Ліверпуль" (Англія).

Фото: Національний стадіон у Бухаресті/gsp.ro.