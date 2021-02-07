Матч «Лейпциг» - «Ліверпуль» зіграють в Будапешті

Перенесення гри викликане карантинними обмеженнями в Німеччині.

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між «Лейпцигом» і «Ліверпулем» пройде на «Пушкаш Арені» в Будапешті, повідомляється в УЄФА, передає Укрінформ.

УЄФА офіційно підтвердив перенесення гри в столицю Угорщини. Дата і час початку матчу залишаться колишніми.

Перенесення матч викликане карантинними обмеженнями в Німеччині. Німецький уряд закрив всі авіасполучення з Великобританією як мінімум до 17 лютого через загрозу поширення нового штаму коронавірусу.

Нагадаємо, «Лейпциг» та «Ліверпуль» зіграють 16 лютого в 22:00 за київським часом. Матч-відповідь у Ліверпулі відбудеться 10 березня.

Фото: Getty Images.