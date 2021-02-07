АПЛ: «МЮ» втратив перемогу над «Евертоном»

«МЮ» відстає від «Ман Сіті» на 2 очки.

В матчі 23-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» зіграв внічию на своєму полі з «Евертоном» 3:3, повідомляє Укрінформ.

На 24-й хвилині Кавані вивів господарів вперед. А перед перервою Бруну Фернандеш подвоїв перевагу «МЮ». На початку другого тайму гості зрівняли рахунок після голів Дукуре і Хамеса Родрігеса.

На 70-й хвилині Мактоміней знову вивів господарів вперед. Однак, на 5-й компенсованій хвилині Кальверт-Льюїн забив третій гол «Евертона». У підсумку, нічия 3:3

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Топ-4 АПЛ: 1.«Ман Сіті» - 47 (21), 2.«МЮ» - 45 (23), 3.«Лестер» - 42 (22), 4.«Ліверпуль» - 40 (22).

Інші важливі матчі 23-го туру: «Вулвергемптон» - «Лестер» (7 лютого, 16:00), «Ліверпуль» - «Ман Сіті» (7 лютого, 18:30).

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