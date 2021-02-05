Прогноз Олександра Шовковського на матчі АПЛ

«Ман Сіті» залишить «Ліверпуль» без титулу, «МЮ» продовжить гонитву за лідером.

В чемпіонаті Англії триває боротьба за чемпіонство. Не всі претенденти витримують шалений темп цих перегонів. Тим цікавіше спостерігати, хто ж виявиться найсильнішим. Експерт Parimatch Олександр Шовковський аналізує, як можуть завершитися найцікавіші матчі в найближчому турі АПЛ.

Прогноз на матч «Ліверпуль» - «Манчестер Сіті»: гості заб’ють більше 1.5 голів. Коефіцієнт 1.8

Після того, як «Ліверпуль» здобув 2 виїзні перемоги над «Тоттенгемом» (3:1) і «Вест Гемом» (3:1), здалося, що криза позаду (до цього команда не виграла в 5 матчах чемпіонату поспіль). Проте в минулому турі команда Юргена Клоппа знову поступилася на своєму полі, і знову з «сухим» рахунком 0:1. Після «Бернлі» три очки на «Енфілді» здобув «Брайтон», який до цього не перемагав на стадіоні «Ліверпуля» в АПЛ протягом 39 років.

До цих двох поразок команда Клоппа не програвала на своєму полі в АПЛ 68 матчів поспіль. Також «Ліверпуль» не може забити на «Енфілді» в 3 поспіль іграх, чого не траплялося з командою з жовтня 1984 року (домашня серія без голів триває 348 хвилин). Зараз «Червоні» на 4-му місці в турнірній таблиці з відставанням від лідера в 7 очок. Цей сезон АПЛ поки що найгірший для «Ліверпуля» з сезону-2015/16. Тоді після 22 поєдинків команда мала лише 31 очко і у підсумку фінішувала на 8-му місці.

В попередньому турі «Ман Сіті» здобув перемогу над «Бернлі» (2:0). «Городяни» виграли в 9 матчах АПЛ поспіль. З урахуванням 4 перемог в Кубку ліги і Кубку Англії команда виграла в 13 офіційних поєдинках поспіль. Така серія вдалася клубу вперше за 141 рік існування. Також «Ман Сіті» - перший з 2002 року клуб АПЛ, що видав подібну переможну серію (на початку століття таке вдалося «Арсеналу»).

Команда не пропустила в 6 останніх поєдинках АПЛ поспіль, чого не траплялося з «Городянами» з вересня-жовтня 2018 року. Крім того, за весь цей чемпіонат команда пропустила лише 13 м'ячів, що є найкращим показником в АПЛ.

«Ліверпуль» - «Ман Сіті». Прогноз

Якщо Гвардіола в черговий раз не перехитрить сам себе, то має дотиснути кризовий «Ліверпуль». Все йде до того, що «Ман Сіті» заб’є в кожному з таймів, переможе і розчистить собі шлях до чемпіонства.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» - «Евертон»: команди заб’ють більше 2.5 голів. Коефіцієнт 1.6

Команда Сульшера розгромила в попередньому турі «Саутгемптон» (9:0) і здобула першу перемогу в трьох останніх матчах АПЛ. Вперше за 20 років МЮ забив більше 6 голів в двох матчах АПЛ одного сезону. «Червоні дияволи» залишаються в топ-3 чемпіонату, відставання від лідера – «Ман Сіті» складає 3 очки. При цьому у «Ман Сіті» матч в запасі.

МЮ виграв 4 з 6 останніх домашніх матчів (1 нічия, 1 поразка). Після перемоги над «Саутгемптоном» команда Сульшера трохи покращила статистику виступів на своєму полі (5 перемог, 2 нічиї, 4 поразки та 52% від загальної кількості набраних очок).

Щодо «Евертона», то він обіграв на виїзді в минулому турі «Лідс» (2:1) і піднявся в турнірній таблиці на 6-е місце. До топ-4 ще 4 очки. «Евертон» виграв лише 2 з останніх 5 матчів в АПЛ.

У команди триває переможна гостьова серія – команда Анчелотті виграла 4 останні матчі на виїзді. Зокрема, «Евертон» обіграв на чужому полі «Лестер» (2:0) і «Вулвергемптон» (2:1).

МЮ - «Евертон». Прогноз

«Евертону» не вистачатиме свіжості та різноманітності в атаці. Тому господарі здобудуть непросту перемогу винятково за рахунок класу Бруну Фернандеша і Рашфорда.

Прогноз на матч «Вулвергемптон» - «Лестер»: обидві команди заб’ють. Коефіцієнт 1.9

«Вовки» обіграли в попередньому турі «Арсенал» (2:1) і перервали 8-матчеву серію без перемог (3 нічиї, 5 поразок). Команда Нуну Ешпіріту Санту тримається на 14-у місці. За 10 останніх турів «Вулвергемптон» сповз в турнірній таблиці з 9-ї позиції на 5 рядків вниз.

В середині грудня «Вовки» обіграли вдома «Челсі» (2:1) і після того 3 матчі поспіль вони не могли виграти на своєму полі (1 нічия, 2 поразки). Цього сезону вдома «Вулвергемптон» набрав 45% очок (4 перемоги, 3 нічиї, 4 поразки).

«Лестер» програв лише один з 9 останніх матчів в АПЛ (5 перемог, 3 нічиї). В останньому поєдинку «Лестер» обіграв на виїзді «Фулгем» (2:0) і піднявся на 3-є місце. Сприяла цьому і поразка «Ліверпуля», який сенсаційно програв вдома «Брайтону» (0:1).

«Лиси» не програють на виїзді вже 6 матчів (4 перемоги, 2 нічиї). Востаннє команда Роджерса програла на чужому полі в листопаді. Тоді вони поступилися «Ліверпулю» (0:3).

«Вулвергемптон» - «Лестер». Прогноз

«Вовки» навряд чи виграють, а «Лиси» точно не програють. Ймовірний сценарій – обмін голами і підсумкова нічия, яка влаштує усіх.

Фото: Getty Images