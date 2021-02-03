АПЛ: Зінченко допоміг «Ман Сіті» перемогти «Бернлі»

Команда Хосепа Гвардіоли відірвалась від «Манчестер Юнайтед» на три очки.

В матчі 22-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Сіті» обіграв на чужому полі «Бернлі» 2:0, повідомляє Укрінформ.

Ще в першому таймі гості забили два м’ячі – відзначились Габріел Жезус і Стерлінг. У підсумку, «Ман Сіті» втримав перевагу і переміг 2:0.

Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко вийшов на поле на 64-й хвилині, замінивши Канселу. Це 14-й матч Зінченка за «Ман Сіті» цього сезону.

В паралельному матчі «Лестер» переміг на виїзді «Фулгем» 2:0.

Топ-4 АПЛ: 1.«Ман Сіті» - 47 (21), 2.«МЮ» - 44 (22), 3.«Лестер» - 42 (22), 4.«Ліверпуль» - 40 (21).

Сьогодні також зіграють ще один важливий матч «Ліверпуль» - «Брайтон» (22:15).

Фото: Getty Images