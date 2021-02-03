АПЛ: «МЮ» розгромив «Саутгемптон» і наздогнав лідера

Команда з Манчестера зрівнялась за набраними очками з «Ман Сіті».

В матчі 22-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» обіграв на своєму полі «Саутгемптон» 9:0, повідомляє Укрінформ.

Ще в першому таймі господарі забили чотири м’ячі і зняли усі питання щодо переможця матчу. У складі «МЮ» відзначились Ван-Біссака, Рашфорд, Беднарек (автогол) і Кавані. Відзначимо, що гості вже з 2-ї хвилини грали у меншості, після вилучення Янкевича.

У другому таймі відзначилися Марсьяль (двічі), Мактоміней, Бруну Фернандеш (з пенальті) та Джеймс і довели рахунок до 9:0.

Топ-4 АПЛ: 1.«Ман Сіті» - 44 (20), 2.«МЮ» - 44 (22), 3.«Ліверпуль» - 40 (21), 4.«Лестер» - 39 (21).

В інших ключових матчах туру зустрінуться: «Бернлі» - «Ман Сіті» (3 лютого, 20:00), «Фулгем» - «Лестер» (3 лютого, 20:00), «Ліверпуль» - «Брайтон» (3 лютого, 22:15).

Фото: NMC Pool