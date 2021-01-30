АПЛ: «МЮ» не зумів обіграти «Арсенал»

Команда з Манчестера відстає від лідера на 3 очки.

В центральному матчі 21-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» не зумів обіграти на своєму полі «Арсенал» - нічия 0:0, повідомляє Укрінформ.

«МЮ» не може виграти в чемпіонаті вже два матчі поспіль. А лондонці піднялися на 8-е місце в турнірній таблиці.

Топ-4 АПЛ: 1.«Ман Сіті» - 44 (20), 2.«МЮ» - 41 (21), 3.«Лестер» - 39 (20), 4.«Ліверпуль» - 37 (20).

В інших ключових матчах тура зіграють: «Лестер» - «Лідс» (31 січня, 16:00), «Вест Гем» - «Ліверпуль» (31 січня, 18:30).

Фото: The Guardian