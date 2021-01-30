«Ман Сіті» Зінченка обіграв «Шеффілд Юнайтед» і лідирує в АПЛ

Команда Хосепа Гвардіоли відірвалась на 4 очки від «МЮ».

В матчі 21-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Сіті» обіграв на своєму полі «Шеффілд Юнайтед» 1:0, повідомляє Укрінформ.

Господарі вийшли вперед на 9-й хвилині – відзначився Габріел Жезус. В подальшому «Ман Сіті» втримав мінімальну перемогу 1:0.

Український півзахисник Олександр Зінченко відіграв за «Ман Сіті» увесь матч. Це 13-й матч українця за клуб в сезоні.

Топ-4 АПЛ: 1.«Ман Сіті» - 44 (20), 2.«МЮ» - 40 (20), 3.«Лестер» - 39 (20), 4.«Ліверпуль» - 37 (20).

В інших ключових матчах тура зіграють: «Арсенал» - «МЮ» (30 січня, 19:30), «Лестер» - «Лідс» (31 січня, 16:00), «Вест Гем» - «Ліверпуль» (31 січня, 18:30).

Фото: NMC Pool