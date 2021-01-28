«МЮ» програв і не повернув собі лідерство в АПЛ

Команда Уле Гуннара Сульшера сенсаційно програла «Шеффілд Юнайтед».

В матчі 20-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» програв на своєму полі «Шеффілд Юнайтед» 1:2, повідомляє Укрінформ.

Аутсайдер чемпіонату несподівано виграв на «Олд Траффорд» перший тайм. М’яч у складі гостей забив Браян. На 64-й хвилині Магуайр рахунок зрівняв. Однак, гості знову вийшли вперед – відзначився Берк. У підсумку, «МЮ» програв 1:2.

В іншому ключовому матчі туру «Лестер» зіграв внічию на виїзді з «Евертоном» 1:1.

Топ-4 АПЛ: 1.«Ман Сіті» - 41 (19), 2.«МЮ» - 40 (20), 3.«Лестер» - 39 (20), 4.«Вест Гем» - 35 (20).

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