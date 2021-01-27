«Ман Сіті» Зінченка обіграв «Вест Бром» і став лідером АПЛ

Команда Хосепа Гвардіоли випередила на одне очко «МЮ».

В матчі 20-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Сіті» виграв на чужому полі у «Вест Бромвіча» 5:0, повідомляє Укрінформ.

«Ман Сіті» зняв усі питання ще в першому таймі, вигравши його 4:0. У гостей м’ячі забили Гюндоган (двічі), Канселу, Марез. Після перерви Стерлінг довів рахунок до розгромного.

Український півзахисник Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі і відіграв усі 90 хвилин. Цього сезону Зінченко зіграв за «Ман Сіті» вже 12 матчів. В його активі одна результативна передача.

Топ-4 АПЛ: 1.«Ман Сіті» - 41 (19), 2.«МЮ» - 40 (19), 3.«Лестер» - 38 (19), 4.«Вест Гем» - 35 (20).

Фото: twitter.com/mancity