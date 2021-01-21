«МЮ» обіграв «Фулгем» і став лідером АПЛ

Команда з Манчестера повернулася на перше місце.

В матчі 18-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» переміг на чужому полі «Фулгем» 2:1, повідомляє Укрінформ.

Господарі вийшли вперед вже на 5-й хвилині – відзначився Лукман. Гол Кавані на 21-й хвилині дозволив «МЮ» відігратися. В другому таймі гол Погба приніс «МЮ» перемогу.

Топ-4 АПЛ: 1.«МЮ» - 40 (19), 2.«Ман Сіті» - 38 (18), 3.«Лестер» - 38 (19), 4.«Ліверпуль» - 34 (18).

Фото: NMC Pool