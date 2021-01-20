АПЛ: «Ман Сіті» з Зінченком обіграв «Астон Віллу»

«Горожани» вийшли на першу сходинку в турнірній таблиці.

«Манчестер Сіті» вдома виграв у «Астон Вілли» в англійській прем'єр ліги(АПЛ) з рахунком 2:0 і піднявся на першу сходинку, повідомляє Укрінформю

Українець Олександр Зінченко залишився в запасі на гру, але вже на 28-й хвилині з'явився на полі замість травмованого Кайла Уокера і грав до кінця матчу. В першому таймі командам не вдалося забити.

В другому таймі півзахисник «Манчестера» Бернарду Сілва з передачі Родрі забив гол на 79-й хвилині. На 89-й Ілкай Гюндоган реалізував пенальті і подвоїв рахунок.

Внаслідок перемоги команда Зінченка стала лідером АПЛ.

Топ-4 АПЛ: 1.«Ман Сіті» - 38 (18), 2. «Лестер» - 38 (19), 3. «МЮ» - 37 (18), 4.«Ліверпуль» - 34 (18).

Фото: theguardian.com,