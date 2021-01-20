«Аталанта» Малиновського зіграла внічию з «Удінезе» в матчі італійської Серії А

У матчі 10-го туру італійської футбольної Серії А «Удінезе» і «Аталанта» обмінялися голами.

«Аталанта» в гостях не змогла переграти «Удінезе» - 1:1, повідомляє Укрінформ.

В першому таймі на першій хвилині матчу Роберто Перейра забив гол у ворота «Аталанти» і «Удінезе» повів у рахунку - 1:0. В кінці тайму форвард команди з Бергамо Луїс Муріель зрівняв рахунок на 44-й хвилині.

Другий тайм особливо не відрівзнявся від першого. «Аталанта» тиснула на ворота суперника, але забити їм не вдалося. Матч завершився з рахунком 1:1.

Півзахисник «Аталанти» Руслан Малиновський вийшов у стартовому складі на цю гру. Результативними діями українець не відзначився. На 81-й хвилині його замінив Ремо Фройлер.

Топ-4 Серії А: 1.«Мілан» - 43 (18), 2.«Інтер» - 40 (18), 3.«Наполі» - 34 (17), 4.«Рома» - 34 (18). Чинний чемпіон «Ювентус» посідає наразі лише 5-е місце – 33 (17), «Аталанта» зараз перебуває на 6-й позиції - 33 (18).

Фото: Getty Images.