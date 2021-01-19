Кравець віддав результативну передачу за «Коньяспор»

Команда українця програла «Трабзонспору».

Нападник «Коньяспора» Артем Кравець віддав результативну передачу в матчі 20-го туру турецької Суперліги проти «Трабзонспора» (1:3), повідомляє Укрінформ.

Кравець провів на полі весь поєдинок. На 88-й хвилині українець асистував Левану Шенгелії, який встановив остаточний рахунок зустрічі.

Артем приєднався до «Коньяспора» з «Динамо» у вересні. У нинішньому сезоні форвард провів 14 матчів у чемпіонаті Туреччини, відзначившись сімома голами і двома результативними передачами.

Нагадаємо, «Коньяспор» йде на 14-му місці в чемпіонаті Туреччини. 24 січня команда Кравця вдома прийме «Антальяспор».

Фото: twitter.com.



