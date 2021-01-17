«Ман Сіті» вдома розгромив «Крістал Пелес»

Зінченко відіграв повний матч.

У 18-у турі англійської прем'єр ліги(АПЛ) «Манчестер Сіті» без особливих зусиль вдома переміг «Крістал Пелес» 4:0, повідомляє Укрінформ.

У першому таймі на 26-й хвилині захисник «Манчестера» Джон Стоунс забив з передачі Де Брюйне.

Ілкай Гюндоган подвоїв рахунок в другому таймі на 56-й хвилині. На 68-й Стоунс зробив дубль і зробив рахунок 3:0. Стерлінг на 88-й хвилині довів рахунок до розгромного 4:0. По завершенню матчу «горожани» піднялися на другу сходинку в АПЛ.

Українець Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі і зіграв повний матч.

Топ-4 АПЛ: 1. «МЮ» - 37 (18), 2.«Манчестер Сіті» - 35 (17), 3.«Лестер» - 35 (18), 4.«Ліверпуль» - 34 (18).