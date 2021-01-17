«МЮ» зіграв у нічию з «Ліверпулем» і залишився на першому місці

Підопічним Юргена Клоппа не вдалося очолити АПЛ.

В центральному матчі 19 туру англійської прем'єр ліги(АПЛ) «Ліверпуль» на домашньому полі зіграв у нічию з «Манчестер Юнайтед» 0:0, повідомляє Укрінформ.

Обидві команди розуміли важливість матчу і грали сконцентровано. В першому таймі лідер «Манчестер Юнайтед» Бруно Фернандеш мав шанс відзначитися зі штрафного, але не влучив у площину воріт.

В другому таймі градус гри зберігся: здебільшого атакував «Ліверпуль», але відзначитися нікому не вдалося.

Топ-4 АПЛ: 1. «МЮ» - 37 (18), 2.«Ліверпуль» - 34 (18), 3.«Лестер» - 35 (18), 4.«Тоттенгем» - 33 (18).

Фото: theguardian.com.