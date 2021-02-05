Молчанов вийшов у парний фінал турніру ATP Challenger Tour в Анталії
Укрінформ
Українець Денис Молчанов та Олександр Недовєсов з Казахстану виграли в п'ятницю півфінальний матч парної сітки турніру ATP Challenger Tour в Анталії (Туреччина) із призовим фондом 44 тис 820 дол.
Українсько-казахстанський тандем здобув вольову перемогу над бразильською парою Рафаель Матос/Феліпе Мелігені - 3:6, 7:5, 10:8, передає Укрінформ.
У поєдинку за титул Денис і Олександр зіграють проти дуету американського дуету Алекс Лоусон/Роберт Гелловей.
Як повідомляв Укрінформ, наприкінці минулого тижня Молчанов і Недовесов виграли в Анталії перший подібний "челленджер".
Фото: ftu.org.