УПЛ затвердила дати і час початку матчів 14-16 турів чемпіонату Украини з футболу

УПЛ затвердила дати і час початку матчів 14-16 турів чемпіонату Украини з футболу

Укрінформ
Дирекція футбольної Прем'єр-ліги України (УПЛ) затвердила дати проведення та час початку матчів 14, 15 та 16 турів чемпіонату України сезона2020/21.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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14 тур.

13 лютого (субота):

«Минай» - «Львів» - 14.00

«Зоря» - «Десна» - 14.00

«Колос» - «Шахтар» - 17.00

«Динамо» - «Олімпік» - 17.00

14 лютого (неділя):

«Маріуполь» - «Олександрія» - 14.00

«Рух» - «Ворскла» - 17.00

«Дніпро-1» - «Інгулець» - 17.00.

15 тур.

19 лютого (п'ятниця):

«Олімпік» - «Дніпро-1» - 19.00.

20 лютого (субота):

«Маріуполь» - «Зоря» - 14.00

«Олександрія» - «Минай» - 17:00

«Львів» - «Колос» - 19.30.

21 лютого (неділя):

«Інгулець» - «Ворскла» - 14.00

«Шахтар» - «Рух» - 17.00

«Десна» - «Динамо» - 19.30.

16 тур.

26 лютого (п'ятниця):

«Десна» - «Інгулець» - 19.00.

27 лютого (субота):

«Маріуполь» - «Дніпро-1» - 14.00

«Ворскла» - «Олександрія» - 17.00

«Колос» - «Рух» - 19.30.

28 лютого (неділя):

«Минай» - «Олімпік» - 14.00

«Шахтар» - «Зоря» - 17.00

«Львів» - «Динамо» - 19.30.

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Турнірне становище: «Динамо» - 30 очок (після 13-ти ігор), «Шахтар» - 26 (12), «Десна» - 23 (13), «Зоря» - 20 (12), «Ворскла» - 20 (13), «Колос» - 18 (13), «Олімпік» - 17 (12), «Олександрія» - 16 (13), «Маріуполь» - 16 (13), «Інгулець» - 11 (12), «Минай» - 10 (12), «Рух» - 9 (13), «Львів» - 9 (12), «Дніпро-1» - 8 (12).

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