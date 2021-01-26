УПЛ затвердила дати і час початку матчів 14-16 турів чемпіонату Украини з футболу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
14 тур.
13 лютого (субота):
«Минай» - «Львів» - 14.00
«Зоря» - «Десна» - 14.00
«Колос» - «Шахтар» - 17.00
«Динамо» - «Олімпік» - 17.00
14 лютого (неділя):
«Маріуполь» - «Олександрія» - 14.00
«Рух» - «Ворскла» - 17.00
«Дніпро-1» - «Інгулець» - 17.00.
15 тур.
19 лютого (п'ятниця):
«Олімпік» - «Дніпро-1» - 19.00.
20 лютого (субота):
«Маріуполь» - «Зоря» - 14.00
«Олександрія» - «Минай» - 17:00
«Львів» - «Колос» - 19.30.
21 лютого (неділя):
«Інгулець» - «Ворскла» - 14.00
«Шахтар» - «Рух» - 17.00
«Десна» - «Динамо» - 19.30.
16 тур.
26 лютого (п'ятниця):
«Десна» - «Інгулець» - 19.00.
27 лютого (субота):
«Маріуполь» - «Дніпро-1» - 14.00
«Ворскла» - «Олександрія» - 17.00
«Колос» - «Рух» - 19.30.
28 лютого (неділя):
«Минай» - «Олімпік» - 14.00
«Шахтар» - «Зоря» - 17.00
«Львів» - «Динамо» - 19.30.
Турнірне становище: «Динамо» - 30 очок (після 13-ти ігор), «Шахтар» - 26 (12), «Десна» - 23 (13), «Зоря» - 20 (12), «Ворскла» - 20 (13), «Колос» - 18 (13), «Олімпік» - 17 (12), «Олександрія» - 16 (13), «Маріуполь» - 16 (13), «Інгулець» - 11 (12), «Минай» - 10 (12), «Рух» - 9 (13), «Львів» - 9 (12), «Дніпро-1» - 8 (12).