Матч Ліги Європи УЄФА «Динамо» - «Брюгге» може пройти з глядачами

Футболісти київського «Динамо» проведуть 18 лютого на столичному НСК «Олімпійський» перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА проти бельгійського «Брюгге».

Як стало відомо Meta-ratings.com.ua, з урахуванням поліпшення епідеміологічної ситуації з коронавірусов в Україні в цілому, у динамівському клубі не виключають можливості звернутися найближчим часом до київської влади, щоб дозволити уболівальникам частково відвідати домашній поєдинок з бельгійцями, передає Укрінформ.

Відзначається, що торык, 18 серпня, техногенна комісія столиці заборонила доступ глядачів під час проведення футбольних матчів у Києві до стабілізації епідемічної ситуації. Після цього в жовтні як виняток Українській асоціації футболу (УАФ) було надано дозвіл на проведення в столиці трьох матчів національної та молодіжної збірних країни за участю обмеженого до 30 відсотків кількості глядачів.

Раніше також Союз європейських футбольних асоціацій дозволив допускати глядачів на матчі під своєю егідою в кількості не більше 30 відсотків від місткості арен. При цьому підкреслювалося, що спочатку такий дозвіл клуби повинні отримати від місцевої влади.

Фото: ua-football.com.