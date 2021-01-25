Володарі нагород церемонії «Футбольні зірки України» визначаться 15 лютого

Триває підготовка до проєкту «Футбольні зірки України»-2020 - спільної ініціативи Української асоціації футболу (УАФ) та Всеукраїнської асоціації футболістів-професіоналів (ВАФП).

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, церемонія вручення нагород, буде вже п'ятою, передає Укрінформ.

Зважаючи на об’єктивні обставини, цього разу святковий захід відбуватиметься у форматі онлайн.

У рамках прямої трансляції церемонії на офіційному каналі УАФ у YouTube буде оголошено переможців у низці номінацій, які отримають запрошення до участі у святковому онлайн-заході.

Зіркові відзнаки вручатимуться в наступних номінаціях:

«Краща футболістка України»;

«Кращий футболіст України»;

«Кращий молодий гравець» (1999 р.н. і молодший);

«Автор кращого голу»;

«Кращий футболіст-легіонер»;

«Кращий тренер України» (серед головних тренерів жіночих команд);

«Кращий тренер України» (серед головних тренерів чоловічих команд);

«Кращий тренер чоловічої команди, що працює за кордоном»;

«Символічна збірна України» (11 гравців - жінки);

«Символічна збірна України» (11 гравців - чоловіки);

«Кращий гравець із футзалу» (чоловіки);

«Кращий гравець із футзалу» (жінки).

Лауреати церемонії обиратимуться шляхом незалежного голосування, в якому беруть участь представники клубів-учасників Всеукраїнських змагань з футболу серед команд Прем’єр-ліги та Професіональної футбольної ліги 2020 року. Підсумки цього голосування підіб’є журі, до складу якого входять незалежні футбольні експерти, представники ЗМІ та юристи. Проголосувати за трійку кращих у номінації «Автор найкращого голу» матимуть можливість усі вболівальники на сторінці УАФ у Facebook. Переможця в цій номінації, одного з трьох суперфіналістів, також визначать уболівальники під час голосування в Telegram-каналі УАФ у день проведення церемонії.

Також у рамках церемонії вручатимуться спеціальні відзнаки за особливий внесок у розвиток футболу в Україні.

Фото: АФУ.