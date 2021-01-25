Володарі нагород церемонії «Футбольні зірки України» визначаться 15 лютого
Як повідомляє офіційний сайт УАФ, церемонія вручення нагород, буде вже п'ятою, передає Укрінформ.
Зважаючи на об’єктивні обставини, цього разу святковий захід відбуватиметься у форматі онлайн.
У рамках прямої трансляції церемонії на офіційному каналі УАФ у YouTube буде оголошено переможців у низці номінацій, які отримають запрошення до участі у святковому онлайн-заході.
Зіркові відзнаки вручатимуться в наступних номінаціях:
«Краща футболістка України»;
«Кращий футболіст України»;
«Кращий молодий гравець» (1999 р.н. і молодший);
«Автор кращого голу»;
«Кращий футболіст-легіонер»;
«Кращий тренер України» (серед головних тренерів жіночих команд);
«Кращий тренер України» (серед головних тренерів чоловічих команд);
«Кращий тренер чоловічої команди, що працює за кордоном»;
«Символічна збірна України» (11 гравців - жінки);
«Символічна збірна України» (11 гравців - чоловіки);
«Кращий гравець із футзалу» (чоловіки);
«Кращий гравець із футзалу» (жінки).
Лауреати церемонії обиратимуться шляхом незалежного голосування, в якому беруть участь представники клубів-учасників Всеукраїнських змагань з футболу серед команд Прем’єр-ліги та Професіональної футбольної ліги 2020 року. Підсумки цього голосування підіб’є журі, до складу якого входять незалежні футбольні експерти, представники ЗМІ та юристи. Проголосувати за трійку кращих у номінації «Автор найкращого голу» матимуть можливість усі вболівальники на сторінці УАФ у Facebook. Переможця в цій номінації, одного з трьох суперфіналістів, також визначать уболівальники під час голосування в Telegram-каналі УАФ у день проведення церемонії.
Також у рамках церемонії вручатимуться спеціальні відзнаки за особливий внесок у розвиток футболу в Україні.
Фото: АФУ.