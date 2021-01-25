«Шахтар» і «Динамо» отримають 27 січня перших суперників в Юнацькій лізі УЄФА

Черговий розіграш Юнацької ліги Європейського футбольного союзу (УЄФА) відбудеться за системою плей-офф.

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ), жеребкування першого раунду Юнацької ліги УЄФА пройде найближчої середи, 27 січня (початок церемонії - о 13.00 за київським часом), передає Укрінформ.

У турнірі візьмуть участь представники України - донецький «Шахтар» та київське «Динамо».

Цей розіграш складатиметься виключно з одноматчевих протистоянь на виліт, які почнуться з 1/32 фіналу. Стартує турнір 2-3 березня. Завершаться змагання, як і раніше, фінальною стадією, яку із 17 по 20 травня прийматиме стадіон «Коловре» у Ньйоні (Швейцарія).

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Пари 1/32 й 1/16 фіналу будуть сформовані за допомогою сліпого жеребкування. Адміністрація УЄФА може скласти кілька груп за географічною ознакою, щоб командам не довелося долати великі відстані. Клуби з однієї асоціації не складуть одну пару під час жеребкування стартових стадій плей-офф.