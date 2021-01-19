Відбулося жеребкування клубного чемпіонату світу з футболу

У штаб-квартирі Міжнародної федерації футболу (ФІФА) в швейцарському Цюріху відбулося жеребкування клубного чемпіонату світу, який проходитиме в лютому в Катарі.

Представник Європи мюнхенська «Баварія», яка виграла Лігу чемпіонів УЄФА, як і переможець американського Кубка Лібертадорес, почнуть турнір з півфіналу, передає Укрінформ.

Представник Південної Америки визначиться 30 січня після фіналу Кубка Лібертадорес.

Новозеландський клуб «Окленд» у зв'язку з пандемією коронавірусу відмовився від участі в турнірі, тому змагання стартують одразу з чвертьфіналу. Там 4 лютого зіграють:

«Тігрес» (Мексика) - «Ульсан» (Республіка Корея), «Аль-Духаіль» (Катар) - «Аль-Ахлі» (Єгипет).

7 лютого переможець Кубка Лібертадорес зустрінеться з «Тігресом» або «Ульсаном». Наступного дня, 8 лютого, «Баварія» у півфіналі зіграє з переможцем матчу «Аль-Духаіль» - «Аль-Ахлі».

Фінал і матч за 3-тє місце пройдуть 11 лютого.

Матчі відбудуться на стадіонах чемпіонату світу-2022.

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Відзначимо, що спочатку даний турнір був запланований на грудень 2020 року. Пізніше через пандемію коронавірусу його перенесли на лютий 2021-го.

Фото: Getty Images.