Збірна України з футболу проведе не менше 11 офіційних матчів у 2021 році

Національна збірна України з футболу у 2021 році візьме участь у кваліфікації чемпіонату світу-2022 та фінальній частині чемпіонату Європи-2020.

Як повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ), станом на 18 січня «синьо-жовті» мають провести 11 поєдинків у двох офіційних турнірах, передає Укрінформ.

Кількість поєдинків українців на Євро-2020 може збільшитися, якщо підопічні Андрія Шевченка вийдуть у плей-офф турніру.

Також можливе проведення товариських матчів у затверджені ФІФА вікна: 31 травня - 8 червня, 7-8 вересня та 11-13 листопада.

Календар матчів національної збірної України 2021 року (станом на 18.01.2021)

24 березня: Франція - Україна. ЧС-2022 (21.45)

28 березня: Україна - Фінляндія. ЧС-2022 (21.45, Львів)

31 березня: Україна - Казахстан. ЧС-2022 (21.45, Львів)

13 червня: Голландія - Україна. Євро-2020 (22.00, Амстердам)

17 червня: Україна - Північна Македонія. Євро-2020 (16.00, Бухарест)

21 червня: Україна - Австрія. Євро-2020 (19.00, Бухарест)

1 вересня: Казахстан - Україна. ЧС-2022 (17.00)

4 вересня: Україна - Франція. ЧС-2022 (21.45)

9 жовтня: Фінляндія - Україна. ЧС-2022 (19.00)

12 жовтня: Україна - Боснія і Герцеговина. ЧС-2022 (21.45)

16 листопада: Боснія і Герцеговина - Україна. ЧС-2022 (21.45).

Календар буде доповнюватися після надходження даних про майбутні матчі національної збірної України.

Фото: УАФ.