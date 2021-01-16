Льов - кращий тренер десятиліття в збірних, Дешам - 2-й, Шевченко - 17-й (IFFHS)
Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) склала список кращих тренерів збірних команд за останнє десятиліття, повідомляє Укрінформ.
Перше місце зайняв тренер збірної Німеччини Йоахім Льов. Другий - тренер французької команди Дідьє Дешам. На третьому місці Тіте, який очолює збірну Бразилії.
У список також увійшов головний тренер збірної України Андрій Шевченко, зайнявши 17-е місце.
Топ-10 кращих тренерів десятиліття в збірних:
1. Йоахім Льов (збірна Німеччини)
2. Дідьє Дешам (Франція)
3. Тіте (Бразилія)
4. Оскар Табарес (Уругвай)
5. Фернанду Сантуш (Португалія)
6. Вісенте дель Боске (Іспанія)
7. Роберто Мартінес (Бельгія)
8. Хосе Пекерман (Аргентина)
9. Марк Вільмотс (Бельгія)
10. Гарет Саутгейт (Англія) ...
17. Андрій Шевченко (Україна)
Нагадаємо, найкращим клубним тренером за версією IFFHS став тренер «Атлетіко» Дієго Сімеоне.
Фото: AFP.