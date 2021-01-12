IFFHS назвала найкращого футбольного тренера десятиліття
Укрінформ
Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) опублікувала рейтинг найкращих головних тренерів за підсумками десятиліття.
Очолив список аргентинець Дієго Сімеоне, який з 2011 року працює з мадридським "Атлетико", повідомляє офіційний сайт IFFHS.
Симеона набрав 152 бали. Другим став іспанський головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола (144 бали), а замкнув трійку найкращих німець Юрген Клопп (105) з "Ліверпуля".
ТОП-10 найкращих головних тренерів десятиліття за версією IFFHS:
1. Дієго Сімеоне (Аргентина) - 152 бали
2. Хосеп Гвардіола (Іспанія) - 144
3. Юрген Клопп (Німеччина) - 105
4. Жозе Моурінью (Португалія) - 91
5. Массіміліано Аллегрі (Італія) - 77
6. Унаї Емері (Іспанія) - 70
7. Зінедін Зідан (Франція) - 59
8. Карло Анчелотті (Італія) - 57
9-10. Маурісіо Почеттіно, Марсело Гальярдо (обидва - Аргентина) - 56.
Фото: iffhs.de.