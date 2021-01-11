Миколенко: Луческу вимагає, щоб ми забивали, навіть виграючи 3:0

Футбольний захисник київського "Динамо" Віталій Миколенко розповів свою відпустку та подгоовку до тренувальних зборів.

Згадуючи першу частину сезону, гравець відзначив, що підказки головного тренера команди Мірчі Луческу дуже допомагають під час поєдинків, повідомляє "Динамомания".

"Я нікуди не літав. Їздив у гори з друзями, в гості до друга у Слов'янськ на зимову риболовлю. 2020 року найбільше запам'яталися перший домашній матч Ліги чемпіонів та перемога збірної України над над Іспанією. І звичайно ж, сам вихід до групового турніру Ліги чемпіонів... У першому таймі на домашніх матчах зазвичай не чую підказок від тренера, бо граю на іншій половині поля. А от після перерви він уесь у грі. Мені запам'яталося, що Луческу вимагає, аби ми йшли вперед і продовжували забивати навіть за рахунку 3:0. Він підказує у будь-якому моменті. Це дуже допомагає футболістам", - сказав Миколенко.

Додамо, що "Динамо" лідирує у турнірній таблиці УПЛ. Команда у другій частині сезону також виступатиме у плей-офф Ліги Європи та Кубку України.

Фото: dynamomania.com.