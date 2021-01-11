Миколенко: Луческу вимагає, щоб ми забивали, навіть виграючи 3:0
Згадуючи першу частину сезону, гравець відзначив, що підказки головного тренера команди Мірчі Луческу дуже допомагають під час поєдинків, повідомляє "Динамомания".
"Я нікуди не літав. Їздив у гори з друзями, в гості до друга у Слов'янськ на зимову риболовлю. 2020 року найбільше запам'яталися перший домашній матч Ліги чемпіонів та перемога збірної України над над Іспанією. І звичайно ж, сам вихід до групового турніру Ліги чемпіонів... У першому таймі на домашніх матчах зазвичай не чую підказок від тренера, бо граю на іншій половині поля. А от після перерви він уесь у грі. Мені запам'яталося, що Луческу вимагає, аби ми йшли вперед і продовжували забивати навіть за рахунку 3:0. Він підказує у будь-якому моменті. Це дуже допомагає футболістам", - сказав Миколенко.
Додамо, що "Динамо" лідирує у турнірній таблиці УПЛ. Команда у другій частині сезону також виступатиме у плей-офф Ліги Європи та Кубку України.
Фото: dynamomania.com.