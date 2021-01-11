«Минай» узяв на перегляд десятьох футболістів

Закарпатська команда "Минай", яка виступає в українській футбольній Прем'єр-лізі, 11 січня вийшла з відпустки.

На перегляді у тренерів десятеро новачків, повідомляє Meta-ratings.com.

"На перегляді - десять потенційних новачків. Переважно це представники першолігових вітчизняних команд. Поки що важко сказати, хто з них залишиться в "Минаї", - зазначається у повідомленні.

23 січня команда вирушить на збір до Туреччини, де проведе декілька спарингів.

Команда Василя Кобіна йде на 11-у місці в турнірній таблиці УПЛ.

Фото: fcminaj.com.