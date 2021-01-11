Гравці «Динамо» проходять медогляд: з ними - Бесєдін

Медогляд в київському клубі розділений на два дні.

Футболісти «Динамо» почали проходити медичне обстеження перед поновленням тренувального процесу, повідомляє Dynamomania, передає Укрінформ.

Медогляд у гравців київського клубу розділений на два дні. Відзначимо, що в клініку «Борис» сьогодні прибули 14 футболістів, серед яких - і форвард Артем Бесєдін, у якого завершилася допінгова дискваліфікація.

Перший збір Динамо проведе з 15 по 26 січня в ОАЕ, де команда Мірчі Луческу зіграє з польською «Легією» (18 січня) і солігорським «Шахтарем» (21 січня). Другий збір біло-синіх пройде в Туреччині з 29 січня по 8 лютого.

Нагадаємо, «Динамо» завершило першу частину сезону в ролі лідера УПЛ, випереджаючи «Шахтар» на одне очко. Команда Луческу відновить сезон матчем проти «Олімпіка» (попередня дата - 13 лютого).

Фото: fcdynamo.kiev.ua.