«Динамо» здало негативні тести на COVID-19 перед виходом з відпустки

Кияни готові приступити до тренувань.

«Динамо» пройшло ПЛР-тестування перед поновленням тренувань повідомляє офіційний сайт «Динамо», передає Укрінформ.

Тести здавали гравці і тренери першої, молодіжної та юнацької команд. Всі результати - негативні.

Завтра, 11 січня, перша команда проведе перше тренування після відпустки. Частина футболістів пройде медобстеження.

Нагадаємо, в Києві динамівці будуть працювати до 15 січня, після чого відправляться на перший збір в ОАЕ.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.