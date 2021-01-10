«Динамо» здало негативні тести на COVID-19 перед виходом з відпустки
Укрінформ
Кияни готові приступити до тренувань.
«Динамо» пройшло ПЛР-тестування перед поновленням тренувань повідомляє офіційний сайт «Динамо», передає Укрінформ.
Тести здавали гравці і тренери першої, молодіжної та юнацької команд. Всі результати - негативні.
Завтра, 11 січня, перша команда проведе перше тренування після відпустки. Частина футболістів пройде медобстеження.
Нагадаємо, в Києві динамівці будуть працювати до 15 січня, після чого відправляться на перший збір в ОАЕ.
Фото: fcdynamo.kiev.ua.