УЄФА вшанував пам'ять Валерія Лобановського

6 січня легендарному Валерію Лобановському могло б виповнитися 82 роки.

Союз європейських футбольних асоціацій на офіційному сайті вшанував пам'ять футбольного Метра і згадав про його досягнення.

"Вплив Лобановського на мене був таким сильним, що я до цього часу часто бачу його уві сні. Він не поділяв футболістів на захисників і нападників, розвиваючи в нас різні навички. Мене використовував для пресингу, блокування чужих атак, а також вимагав, щоб я читав гру і нападав з оптимальних позицій. Головна річ, якої я в нього навчився: досягти результату можна лише тоді, коли ти віриш в себе", - розповів нинішній головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко.

Лобановський є найтитулованішим футбольним тренером України та колишнього Союзу, віце-чемпіоном Європи-1988.

З київським "Динамо" Валерій Васильович 8 разів перемагав в чемпіонаті СРСР і 5 разів - у чемпіонаті України. В активі тренера разом із "біло-синіми" шість перемог у Кубку СРСР, три - в Кубку України, а також два тріумфи у Кубку володарів кубків (1975 і 1986) та в Суперкубку УЄФА 1975 року.

Лобановський виховав трьох володарів "Золотого м'яча" - Олега Блохіна (1975), Ігоря Бєланова (1986) та Андрія Шевченка (2004).

Фото: Getty Images.