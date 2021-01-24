Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ла Ліги

«Барселона» повертається в чемпіонську перегони, «Атлетіко» продовжить переможну серію.

Цієї суботи у Ла Лізі продовжиться заочне протистояння грандів за чемпіонство. Чого чекати від матчів за участю найсильніших команд Іспанії аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч «Атлетіко» - «Валенсія»: команди заб’ють менше 2.5 голів. Коефіцієнт 1.9

«Валенсія» регулярно відбирає очки у мадридців, тому на команду Дієго Сімеоне чекає складний матч. Додаткова мотивація левантійців – їх турнірне становище. «Валенсії» слід терміново віддалятися від зони вильоту.

Мадридці обіграли в останньому турі «Ейбар» (2:1) і збільшили свою переможну серію в чемпіонаті до 6 матчів. Загалом команда Сімеоне виграла цього сезону 14 з 17 матчів Ла Ліги (2 нічиї, 1 поразка). «Атлетіко» впевнено лідирує в чемпіонаті. Відрив від «Реала» - 7 очок і один матч в запасі.

Вдома мадридці виграли 7 матчів поспіль. Усього ж «Атлетіко» переміг у 8 з 9 поєдинків сезону (1 нічия). На своєму полі команда набрала 93% можливих очок.

«Валенсія» виграла лише 1 з 10 останніх матчів в Ла Лізі (6 нічиїх, 3 поразки). В попередньому турі команда не зуміла обіграти вдома «Осасуну» (1:1), але набране одне очко дозволило команді підійнятися на 14-е місце. «Валенсія» видала найгірше перше коло в Ла Лізі з сезону-1982/83. Тоді їй вдалося уникнути вильоту лише в останньому турі. У 19 іграх команда набрала 20 очок. При цьому у «Ельче» (17 очок) є два матчі в запасі, у «Ейбара» (19 очок) - один.

Команда виграла останній виїзний матч, обігравши «Вальядолід» (1:0). Однак, гостьові показники левантійців в цьому чемпіонаті слабенькі (2 перемоги, 3 нічиї, 4 поразки).

«Атлетіко» - «Валенсія». Прогноз

Господарі продовжать свою переможну серію. Це будуть важкі три очки для «Атлетіко», адже у «Валенсії» завжди виходило псувати нерви грандам.

Прогноз на матч «Ельче» - «Барселона»: обидві команди заб’ють. Коефіцієнт 1.7

Каталонці повинні перемагати аутсайдера і виправляти ситуацію в чемпіонаті. Поки що завчасно говорити про конкуренцію за титул з «Атлетіко», але обходити кризовий «Реал» вони зобов’язані.

У попередньому турі «Ельче» розділив очки з «Вальядолідом» (2:2). Команда продовжила свою безвиграшну серію в Ла Лізі до 12 матчів (7 нічиїх, 5 поразок). Загальний баланс «Ельче» в чемпіонаті: 3 перемоги, 8 нічиїх і 6 поразок. Команда перебуває в зоні вильоту, однак відставання від «Алавеса», у якого на 2 гри більше, всього 1 бал. На своєму полі «Ельче» не програв в 6 з 8 останніх зустрічей в чемпіонаті (1 перемога, 5 нічиїх).

У минулому турі каталонці впевнено обіграли «Гранаду» (4:0). Це третя перемога поспіль в чемпіонаті. Безпрограшна серія «Барселони» в Ла Лізі тепер становить 8 матчів (6 перемог, 2 нічиї). На виїзді «Барселона» перемогла в 4 попередніх поєдинках чемпіонату. У 18 матчах команда Рональда Кумана забила 37 м'ячів, вона найрезультативніша в Ла Лізі цього сезону.

Після перемоги над «Гранадою» каталонці зіграли три кубкові зустрічі. В Суперкубку Іспанії «Барселона» спочатку обіграла в півфіналі «Реал Сосьєдад» (1:1, 3:2 в серії пенальті), а потім програла фінал «Атлетіку» (2:3 в додатковий час). В 1/16 фіналу Кубка Іспанії команда Кумана лише в додатковий час пройшла клуб третього дивізіону «Корнелью» 2:0.

«Ельче» - «Барселона». Прогноз

Без Мессі гостям буде непросто. Можливо, навіть доведеться відігруватись. Однак, клас і удача будуть на боці «Барселони».

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