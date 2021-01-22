«Атлетіко» мінімально обіграв «Ейбар» завдяки дублю Суареса

Єдиний гол господарів матчу забив воротар Дмитрович.

«Атлетіко» здобув мінімальну перемогу над «Ейбаром» у матчі 19-го туру іспанської Прімери, повідомляє Укрінформ.

На 12-й хвилині першим забив «Ейбар», коли воротар господарів Марко Дмитрович реалізував пенальті.

До перерви паритет відновив Луїс Суарес, якому асистував Маркос Льоренте, а за хвилину до кінця основного часу уругваєць і сам забив з пенальті.

Команда Дієго Сімеоне залишається на першому місці в Прімері і відірвалася від «Реала» на сім очок. При цьому «матрасники» провели на матч менше.

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Нагадаємо, у неділю, 24 січня, «Атлетіко» прийматиме «Валенсію» в наступному матчі чемпіонату.

Фото: Getty Images.