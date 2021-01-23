«Реал» переміг «Алавес» і наблизився до лідера Ла Ліги

Мадридський клуб скоротив відставання від «Атлетіко» до 4 очок.

В матчі 20-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліга) мадридський «Реал» обіграв на чужому полі «Алавес» 4:1, повідомляє Укрінформ.

Гості забили три м’ячі ще до перерви. Відзначились Каземіро, Бензема і Азар. В другому таймі Хоселу один м’яч відіграв. На 70-й хвилині Бензема забив вдруге і встановив остаточний рахунок.

Топ-4 Ла Ліги: 1.«Атлетіко» - 44 (17), 2.«Реал» - 40 (19), 3.«Севілья» - 36 (19), 4.«Барселона» - 34 (18).

Інші важливі матчі 20-го туру зіграють 24 січня: «Ельче» - «Барселона» (17:15), «Атлетіко» - «Валенсія» (22:00).

Фото: AS