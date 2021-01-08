Екгофф виграла спринт Кубка світу з біатлону в Обергофі, Джима - десята
Жіночу спринтерську гонку виграла олімпійська чемпіонка з Норвегії Тіріль Екгофф, яка показала час 23 хвилини 54,0 секунди і не припустилася жодного промаху на вогневих рубежах, передає Укінформ.
"Срібло" здобула Ганна Еберг зі Швеції (29,6 секунди відставання; 0 промахів), "бронзу" - австрійка Ліза-Тереза Гаузер (+40,2; 1).
Серед українок кращою була Юлія Джима, яка прийшла на фініш 10-ю (+1.09,9; 1). Дар'я Блашко була 32-ю, Олена Підгрушна - 53-ю, Катерина Бех - 62-ю, Анастасія Меркушина - 92-ю.
Загалом стартували 104 біатлоністки.
У п'ятницю також відбудеться чоловічий спринт. За Україну виступатимуть Руслан Ткаленко, Дмитро Підручний, Артем Прима, Артем Тищенко та Тарас Лесюк.
У суботу 9 січня, в Обергофі пройдуть жіноча та чоловіча гонки переслідування - відповідно на 10 та 12,5 км.
Завершиться V етап Кубка світу 10 січня класичною змішаною (2х6+2х7,5 км) та одиночною змішаною (6+7,5 км) естафетами.
Фото: biathlonworld.com.