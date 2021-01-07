Тренер українських біатлоністів: До Обергофа спеціально не готувалися

У п'ятницю, 8 січня, в Обергофі (Німеччина) розпочнеться V этап Кубка світу з біатлону.

Різдвяно-новорічний період збірна України провела в австрійському Обертілліаху. За словами головного тренера нашої команди Юрая Санітри, спеціально до Обергофа на зборі українські біатлоністи не готувалися. Їхня головна мета - чемпіонат світу, повідомляє "Суспільне Спорт".

"Ми спеціально не готувалися до стартів в Обергофі: трохи дивимося вперед, щоб у правильній готовності підійти до чемпіонату світу. Я задоволений виконаною роботою та станом спортсменів на зборі. Були певні ускладнення під час переїзді з Обертілліаха до Обергофа: через те, що в деяких спортсменів були під питанням тести на коронавірус. Але після тестування в Обергофі можу сказати, що всі здорові і готові виступати. Тарас Лесюк та Артем Тищенко приїхали до Німеччини з України. Вони знають, що стартуватимуть у спринті в Обергофі. А далі будемо дивитися на результати і визначимо, хто бігтиме на наступних етапах Кубка світу", - сказав словацький наставник української збірної.

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Розклад V етапу Кубка світу з біатлону у Обергофі:

п'ятниця, 8 січня. 12.30. Жінки, спринт (7,5 км). 15.15. Чоловіки, спринт (10 км);

субота, 9 січня, 13.45. Жінки, гонка переслідування (10 км). 15.45. Чоловіки, гонка переслідування (12,5 км);

неділя, 10 січня, 12.30. Змішана естафета. 15.40. Одиночна змішана естафета.

Фото: suspilne.media.