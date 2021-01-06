Чеські біатлоністи Крчмарж і Вацлавік захворіли на коронавірус

Відомі чеські біатлоністи Міхал Крчмарж та Адам Вацлавік пропустять етап Кубка світу в Обергофі (Німеччина), оскільки їхні тести на коронавірус виявилися позитивними.

Про це повідомив тренер збірної Чехії з біатлону Ондржей Рибарж, повідомляє Idnes.cz.

"Ми намагалися забезпечити максимальну безпеку команди під час різдвяних канікул. Тому звістка про позитивні тести стало неприємним сюрпризом", - сказав Рибарж.

Крчмаржа і Вацлавіка на етапі в Обергофі замінять Томаш Микишка та Мілан Землічка. Ондржей Моравець пропустить спринт та гонку переслідування і виступить лише у змішаній естафеті.

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Додамо, що 5-й етап Кубка світу в Обергофі пройде 8-10 січня.

На фото: Міхал Крчмарж/biatlon.cz.