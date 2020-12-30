Став відомий склад збірної України з біатлону на січневі етапи Кубка світу

По закінченню чемпіонату України з біатлону, який відбувся в Буковелі, тренерський штаб збірної України визначився зі складом спортсменів, які представлятимуть країну на міжнародних стартах в січні.

Як повідомляє XSport, до команди Юрая Санітри, яка проводить новорічний збір в австрійському Обертілліаху, приєднаються Артем Тищенко та Тарас Лесюк. Саме ці два спортсмени показали найстабільніші результати в Буковелі, причому Тищенко виграв всі три особисті гонки національної першості, передає Укрінформ.

У свою чергу жіноча команда не буде доукомплектована, і в німецький Обергоф відправиться в попередньому складі.

Повний склад команди на п'ятий етап Кубка світу наступний:

чоловіки - Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Тарас Лесюк;

жінки - Дар'я Блашко, Юлія Джима, Олена Підгрушна, Валя Семеренко, Віта Семеренко, Катерина Бех, Анастасія Меркушина.

Відзначимо, що після перших стартів в Обергофі по одному спортсмену з чоловічої та жіночої команд вирушать на Кубок IBU.

Фото: ФБУ.