Підручний і Семеренко стали п'ятими в масстарті Різдвяної гонки-2020

У понеділок, 28 грудня, в німецькому Рупольдингу відбулася перша гонка - масстарт - традиційної біатлонної Різдвяної гонки.

Українці Віта Семеренко і Дмитро Підручний (6 промахів) посіли п'яте місце, програвши переможцям росіянам Євгенії Павловій та Матвію Єлісєєву 1 хвилину і 17 секунд, передає Укрінформ.

Загалом в гонках беруть участь 10 команд, дві з них - з Німеччини, яка є організатором.

За підсумками масстарту сформувався стартовий склад на гонку переслідування.

Гонка переслідування почалася о 20.30 за київським часом.

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Результати масстарту:

1. Євгенія Павлова / Матвій Єлісєєв (Росія) - 33 хвилини 15,3 секунди (3 промахи)

2. Франциска Пройсс / Симон Шемпп (Німеччина) - відставання 18,2 секунди (4)

3. Ліза Тереза ​​Хаузер / Юліан Еберхард (Австрія) - 50,2 (8)

4. Доротея Вірер / Лукас Хофер (Італія) - 1.09,1 (9)

5. Віта Семеренко / Дмитро Підручний (Україна) - 1.17,1 (6)

6. Деніз Херрманн / Бенедикт Долль (Німеччина) - 1.19,7 (9)

7. Маркета Давидова / Міхал Крчмарж (Чехія) - 1.45,6 (8)

8. Дінара Алімбековой / Антон Смольський (Білорусь) - 1.50,1 (7)

9. Елізабет Хогберг / Торстейн Стенерсен (Швеція) - 2.26,0 (9)

10. Олена Хаккен / Себастьян Сталдер (Швейцарія) - 3.38,9 (10).