Підручний і Семеренко стали п'ятими в масстарті Різдвяної гонки-2020
Українці Віта Семеренко і Дмитро Підручний (6 промахів) посіли п'яте місце, програвши переможцям росіянам Євгенії Павловій та Матвію Єлісєєву 1 хвилину і 17 секунд, передає Укрінформ.
Загалом в гонках беруть участь 10 команд, дві з них - з Німеччини, яка є організатором.
За підсумками масстарту сформувався стартовий склад на гонку переслідування.
Гонка переслідування почалася о 20.30 за київським часом.
Результати масстарту:
1. Євгенія Павлова / Матвій Єлісєєв (Росія) - 33 хвилини 15,3 секунди (3 промахи)
2. Франциска Пройсс / Симон Шемпп (Німеччина) - відставання 18,2 секунди (4)
3. Ліза Тереза Хаузер / Юліан Еберхард (Австрія) - 50,2 (8)
4. Доротея Вірер / Лукас Хофер (Італія) - 1.09,1 (9)
5. Віта Семеренко / Дмитро Підручний (Україна) - 1.17,1 (6)
6. Деніз Херрманн / Бенедикт Долль (Німеччина) - 1.19,7 (9)
7. Маркета Давидова / Міхал Крчмарж (Чехія) - 1.45,6 (8)
8. Дінара Алімбековой / Антон Смольський (Білорусь) - 1.50,1 (7)
9. Елізабет Хогберг / Торстейн Стенерсен (Швеція) - 2.26,0 (9)
10. Олена Хаккен / Себастьян Сталдер (Швейцарія) - 3.38,9 (10).