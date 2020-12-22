Зеленський обіцяє підтримку для олімпійського руху і масового спорту

Президент Володимир Зеленський пообіцяв докладати зусиль для підтримки олімпійського руху в нашій державі та створення умов із розвитку масового спорту.

Як повідомляє Укрінформ, про це він зазначив у вітанні з нагоди 30-річчя заснування Національного олімпійського комітету.

"Як глава держави я докладатиму максимальних зусиль для розвитку олімпійського руху в нашій державі, створення умов для подальшої підтримки масового спорту та спорту вищих досягнень", - зауважив Зеленський.

Він відзначив, що три десятиліття від дня заснування Національного олімпійського комітету були сповнені вагомими досягненнями, яскравими перемогами та рекордами, креативними ідеями та реалізованими проєктами, спрямованими на виховання сильної й здорової української нації.

Так, Президент нагадав, що українці пишаються першими олімпійськими перемогами незалежної України: фігуристки Оксани Баюл і гімнастки Лілії Підкопаєвої, боксера Володимира Кличка і легкоатлетки Інеси Кравець.

За словами глави держави, тріумфальний поступ українських спортсменів на славу нашої держави продовжили плавчиня Яна Клочкова, фехтувальниця Ольга Харлан, каноїст Юрій Чебан, легкоатлетка Наталя Добринська, боксери Василь Ломаченко, Олександр Усик, стрільчиня Олена Костевич, гімнаст Олег Верняєв, фрістайліст Олександр Абраменко, біатлонна четвірка – Олена Підгрушна, Юлія Джима, сестри Віта й Валя Семеренко та багато-багато інших.

"Вірю, що й надалі ваш неоцінений досвід і внесок у популяризацію ідей Олімпізму в нашій країні сприятимуть зростанню та вихованню талановитих спортсменів, які неодмінно підкорять найвищі олімпійські вершини", - сказав Зеленський.

Національний олімпійський комітет України — громадська організація, що опікується участю українських спортсменів в Олімпійських іграх. НОК України був утворений 22 грудня 1990 року I Генеральною асамблеєю засновників й був визнаний Міжнародним олімпійським комітетом у 1993 році.