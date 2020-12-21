Українські дзюдоїстки без Дар'ї Білодід розпочали підготовку до першого турніру 2021 року

В Олімпійському навчально-спортивному центрі «Конча-Заспа» розпочався навчально-тренувальний збір жіночої збірної команди України з дзюдо.

Як повідомляє пресслужба Федерації дзюдо України, основна мета збору - підготовка команди до міжнародного турніру серії Мастерс, який відбудеться в Досі (Катар) 11-13 січня, передає Укрінформ.

Під керівництвом старшого тренера команди Геннадія Білодіда працюють 39 дзюдоїсток.

Початок збору пропускає лідер команди у категорії до 48 кг Дар'я Білодід. На даний момент спортсменка перебуває на закордонному зборі, а до команди приєднається у вівторок, 22 грудня.

Також відсутня на зборі другий номер збірної України у категорії до 48 кг Марина Черняк. Спортсменка пішла у декретну відпустку.

Відзначимо, що збір проходить з дотриманням всіх карантинних процедур і обмежень. Перед поселенням в готель спортсменки і тренерський штаб здали тест на Covid-19.

Читайте також: Збірна України стала шостою на Кубку світу з вільної боротьби

Збір чоловічої команди розпочнеться в середу, 23 грудня.

Фото: ukrainejudo.com.