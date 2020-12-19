Збірна України стала шостою на Кубку світу з вільної боротьби

У Белграді (Сербія) завершився особистий Кубок світу зі спортивної боротьби.

Збірна України з вільної здобула три бронзові медалі, посівши у підсумку шосте загальнокомандне місце серед 44 країн, повідомляє Укрінформ.

Призерами Кубка світу стали Андрій Яценко (вагова категорія до 57 кг), Гор Оганесян (65 кг) та Василь Михайлов (79 кг). П'яті місця посіли Валерій Андрійцев (97 кг) та Олексанндр Хоцянівський (125 кг).

Нагадаємо, Кубок світу замінив чемпіонат світу з трьох стилів боротьби: греко-римської, вільної та жіночої.

На фото: Андрій Яценко (unitedworldwrestling.org).