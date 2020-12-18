Українські «вільники» здобули дві «бронзи» у заключний день Кубка світу з боротьби

У Белграді (Сербія) завершився особистий Кубок світу зі спортивної боротьби, який нинішнього сезону через пандемію коронавірусу замінив чемпіонат світу з трьох стилів боротьби: греко-римської, вільної та жіночої.

Заключний день змагань приніс українським борцям вільного стилю дві нагороди, передає Укрінформ.

Бронзовими призерами Кубка світу стали Гор Оганесян (вагова категорія до 65 кг), який взяв гору над Миколаєм Грамезом з Молдови (7:1) та Василь Михайлов (79 кг) - після важкої перемоги над представником Словаччини Ахсарбеком Гулаєвим (3:2), передає Укрінформ.

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Загалом збірна України з вільної боротьби завоювала три медалі Кубка світу. Як повідомлялося, напередодні володарем "бронзи" став Андрій Яценко (57 кг).

Фото: ukrwrestling.com.ua.