Українець Яценко став бронзовим призером Кубка світу з вільної боротьби

У Белграді (Сербія) триває особистий Кубок світу зі спортивної боротьби.

Перший день фіналів представників вільного стилю приніс збірній України бронзову медаль, повідомляє Укрінформ.

Призером Кубка світу у ваговій категорії до 57 кг став Андрій Яценко, який у сутичці за третє місце взяв гору над сербом Стеваном Мічичем - 4:2, передає Укрінформ.

Олександр Хоцянівський (125 кг) у поєдинку за "бронзу" вигравав з рахунком 4:0 у Дениса Храменкова з Білорусі, однак у підсумку поступився - 5:6, посівши 5-е місце.

Нагадаємо, що в другий день фіналів "класиків" 18 грудня за бронзові нагороди сперечатимуться українці Володимир Бурук (61 кг), Гор Оганесян (65 кг), Василь Михайлов (79 кг), Мраз Джафарян (86 кг) і Валерій Андрейцев (97 кг).

Зазначимо, що особистий Кубок світу зі спортивної боротьби замінив чемпіонат світу з трьох стилів боротьби: греко-римської, вільної та жіночої.

Фото: ukrwrestling.com.ua.