П'ятеро українців претендують на медалі у заключний день Кубка світу з вільної боротьби
Укрінформ
У Белграді (Сербія) триває особистий Кубок світу зі спортивної боротьби.
За підсумками попередніх сутичок другого ігрового дня турніру "вільників" шанси здобути бронзові нагороди зберігають українці Володимир Буруков (вагова категорія до 61 кг), Гор Оганесян (65 кг), Василь Михайлов (79 кг), Мраз Джафарян (86 кг) і Валерій Андрійцев (97 кг), передає Укрінформ.
Вирішальні сутички Кубка світу зі спортивної боротьби відбудуться 18 грудня.