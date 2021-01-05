Двоє співробітників «Барселони» захворіли на коронавірус

У каталонській «Барселоні» скасували тренування через двох хворих на ковід співробітників першої команди клубу.

Два співробітника клубу, що працюють з першою командою, здали позитивні тести. Хто саме захворів, не уточнюється в повідомленні офіційного сайту «Барселони».

Клуб проінформував відповідні органи охорони здоров'я та спорту, ранкове тренування гравців скасовано. Натомість вся команда пройде ПЛР-тестування згідно з протоколом іспанської футбольної Прімери.

Фото: fcbarcelona.es.