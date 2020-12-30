Матч АПЛ «Тоттенгем» - «Фулгем» перенесли через COVID-19

Це вже третій матч сезону АПЛ, який скасували через коронавірус.

Підтверджено перенесення матчу 16-го туру чемпіонату Англії (АПЛ) «Тоттенгем» - «Фулгем», повідомляє твіттер «Тоттенгема».

Гра не відбудеться через позитивні тести на коронавірус у футболістів і співробітників «Фулгема».

Це третій матч АПЛ сезону-2020/21, скасований через COVID-19. На початку грудня відклали матч «Ньюкасл» - «Астон Вілла». Гра «Евертона» проти «Манчестер Сіті» перенесли вже цього тижня.

Фото: сайт АПЛ