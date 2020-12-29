АПЛ: «МЮ» переміг «Вулвергемптон»
Укрінформ
Клуб з Манчестера піднявся на 2-е місце.
В матчі 16-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» обіграв на своєму полі «Вулвергемптон» 1:0, повідомляє Укрінформ.
«МЮ» зумів забити м’яч лише на 4-й компенсованій хвилині. Перемогу господарям приніс гол Рашфорда.
Топ-4 АПЛ: 1.«Ліверпуль» - 32 (15), 2. «МЮ» - 30 (15), 3.«Лестер» - 29 (16), 4.«Евертон» - 29 (15).
Інший ключовий матч 16-го туру: «Ньюкасл» - «Ліверпуль» (30 грудня, 22:00).
Фото: theguardian.com