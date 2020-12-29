АПЛ: «МЮ» переміг «Вулвергемптон»

АПЛ: «МЮ» переміг «Вулвергемптон»

Укрінформ
Клуб з Манчестера піднявся на 2-е місце.  

В матчі 16-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» обіграв на своєму полі «Вулвергемптон» 1:0, повідомляє Укрінформ.

«МЮ» зумів забити м’яч лише на 4-й компенсованій хвилині. Перемогу господарям приніс гол Рашфорда.  

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Топ-4 АПЛ: 1.«Ліверпуль» - 32 (15), 2. «МЮ» - 30 (15), 3.«Лестер» - 29 (16), 4.«Евертон» - 29 (15).

Інший ключовий матч 16-го туру: «Ньюкасл» - «Ліверпуль» (30 грудня, 22:00).

Фото: theguardian.com

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